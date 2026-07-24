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ИИ ускорит переход интернета на крипто-микроплатежи — мнение главы StarkWare

ИИ ускорит переход интернета на крипто-микроплатежи — мнение главы StarkWare

Глава StarkWare Эли Бен-Сассон заявил в интервью Cointelegraph, что развитие искусственного интеллекта способно окончательно подорвать рекламную модель монетизации интернета, открыв дорогу криптовалютным микроплатежам как устойчивой альтернативе.

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