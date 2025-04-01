В Смоленске необходим ремонт на сетях теплоснабжения

Глава Смоленска раскритиковал работу Горводоканала и Теплосети Во время еженедельной планерки в городской администрации глава Смоленска Александр Новиков подверг критике работу представителей СМУП «Горводоканал» и МУП «Смоленсктеплосеть».
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