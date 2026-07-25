Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

Во Львове отменили выставку оборонных технологий после удара Армии России по полигону под Киевом

Во Львове отменили выставку оборонных технологий после удара Армии России по полигону под Киевом

Мероприятие решили не проводить после удара по аналогичной выставке в Киевской области.Во Львове отменили крупную «выставку оборонных технологий», запланированную на конец августа, после удара Армии России по полигону в Киевской области 24 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии