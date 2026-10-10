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Переезд в Германию, критика Соседова и вторая жизнь хита «На белом покрывале января». Сладкий сон Сергея Васюты

Переезд в Германию, критика Соседова и вторая жизнь хита «На белом покрывале января». Сладкий сон Сергея Васюты

Первые попытки добиться успеха в музыке не принесли артисту результата. Сергей Васюта сказал себе, что если дело не сдвинется с мертвой точки до 25-летия, с творчеством он простится.

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