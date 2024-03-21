В Михайловском районе столкнулись три грузовика и микроавтобус

Авария случилась ночью 20 марта на 225-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». Предварительно, 47-летний мужчина за рулём «Маз» врезался в грузовик под управлением 42-летнего водителя, а также в фуру «Скания» и «Пежо Боксер».