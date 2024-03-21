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62ИНФО | Новости Рязани

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В Михайловском районе столкнулись три грузовика и микроавтобус

В Михайловском районе столкнулись три грузовика и микроавтобус

Авария случилась ночью 20 марта на 225-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». Предварительно, 47-летний мужчина за рулём «Маз» врезался в грузовик под управлением 42-летнего водителя, а также в фуру «Скания» и «Пежо Боксер».

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