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Аргументы и Факты

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После заявления Трампа о Зеленском в ВСУ начался хаос

После заявления Трампа о Зеленском в ВСУ начался хаос

На сегодняшний день в ВСУ отсутствует единое командование. На фоне политической нестабильности на Украине это может крайне негативно сказаться на действиях армии в зоне боевых действий, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.

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