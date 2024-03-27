ВС РФ в ночь на 27 марта нанесли удары дронами «Герань» по объектам ВСУ в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях

Атакованы в том числе объекты, с которых идёт обстрел Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ударили «Кинжалами»: ВС России нанесли повторный ракетный удар по Львовской области Украины
- Во время атаки на Белгородскую область был уничтожен заместитель и друг начальника ГУР Украины
- Появилась информация о прибытии на командный пункт ВСУ под Часов Яр натовских высших офицеров перед ударом российского «Искандера»
Свежие комментарии