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Военное обозрение

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ВС РФ в ночь на 27 марта нанесли удары дронами «Герань» по объектам ВСУ в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях

ВС РФ в ночь на 27 марта нанесли удары дронами «Герань» по объектам ВСУ в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях

Атакованы в том числе объекты, с которых идёт обстрел Белгородской области.

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