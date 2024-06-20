Спасатель рассказал, как действовать при попадании в тягун на море

Это опасное обратное течение от берега Руководитель центра обучения первой помощи FirstAid Максим Штыб поделился важными советами о том, как правильно действовать, если человек попал в тягун - опасное обратное течение от берега, пишет «RT».
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