Эрдоган подготовил "наиболее реалистичный" план по Украине: Зеленскому будет сложно согласиться

GD

Gennady Domnenko

Реалистичный план, вернее требования, наш Президент озвучил Бидону еще в 2021 году. Все остальное, включая разговоры о территориях, от лукавого, это попытки замарбличить главную тему. Они тогда отказались. Вот пусть сейчас хлебают результаты. Ложками.