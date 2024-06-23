Гол Фюллькруга на 92-й минуте спас Германию от поражения в матче со Швейцарией

Сборная Германии расписала со Швейцарией ничью и заняла первое место в группе А. Во Франкфурте завершился матч третьего тура группового этапа Евро-2024 в квартете А, в котором сборная Швейцарии встречалась с Германией.
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