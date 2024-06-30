Невролог перечислил продукты, улучшающие работу мозга

Для хорошего кровообращения человеку необходимы витамины группы В и омега-3 Улучшить мозговое кровообращение и работу мозга можно при помощи грамотного рациона, уверен врач остеопат-невролог Александр Евдокимов.
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