Украинские Депутаты получили право «бронировать» двух своих помощников

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал поправки к проекту закона о мобилизации, которые позволяют каждому депутату «бронирование» от службы в ВСУ двух своих помощников, – сообщают украинские СМИ.
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