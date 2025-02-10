Царьград Коллаж Царьграда Трамп позвонил Путину, а это значит, что "лёд тронулся". В Сети уже вспомнили армянский анекдот, цитируя роман "12 стульев".
"Лёд тронулся". Трамп позвонил Путину. В Сети вспомнили армянский анекдот
Комментарии
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Геннадий Б
Что увидим?
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2 д.
Михалыч
Соратник Трампа Маск действует также, как Белоусов, НО более активно. Видимо ребята в США поняли, что либеральный капитализм - это тупик и нужно действовать быстрее. Гонка ускорилась! После трамповских аппетитов по захвату территорий нам следует предъявить претензии не только на Украину, но и на Аляску и Прибалтику, как минимум.
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2 д.
AZ
Alexader Zusmavitch
Peskov plut,vydno po lycu...
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2 д.
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