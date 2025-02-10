"Лёд тронулся". Трамп позвонил Путину. В Сети вспомнили армянский анекдот

Михалыч

Соратник Трампа Маск действует также, как Белоусов, НО более активно. Видимо ребята в США поняли, что либеральный капитализм - это тупик и нужно действовать быстрее. Гонка ускорилась! После трамповских аппетитов по захвату территорий нам следует предъявить претензии не только на Украину, но и на Аляску и Прибалтику, как минимум.