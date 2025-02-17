И двух недель не прошло, а у Kingdom Come: Deliverance 2 уже два миллиона проданных копий ...

И двух недель не прошло, а у Kingdom Come: Deliverance 2 уже два миллиона проданных копийКак и предвещала Embracer, экшен-RPG Kingdom Come: Deliverance 2 быстро преодолела отметку в два миллиона реализованных на персональных компьютерах и консолях копий — на это ушло всего тринадцать дней.
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