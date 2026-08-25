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Ростех рассказал о будущей ракете «Воронеж»: 13 двигателей и повторный запуск в космосе

Ростех рассказал о будущей ракете «Воронеж»: 13 двигателей и повторный запуск в космосе

В ОДК создан полноразмерный макет нового жидкостного ракетного двигателя НК-3 для ракеты «Воронеж» Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха создала полноразмерный макет нового жидкостного ракетного двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны.

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