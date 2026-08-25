Ростех рассказал о будущей ракете «Воронеж»: 13 двигателей и повторный запуск в космосе

В ОДК создан полноразмерный макет нового жидкостного ракетного двигателя НК-3 для ракеты «Воронеж» Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха создала полноразмерный макет нового жидкостного ракетного двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии