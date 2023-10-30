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Мурашко и Кумпилов провели совещание по ситуации в здравоохранении Адыгеи

Мурашко и Кумпилов провели совещание по ситуации в здравоохранении Адыгеи

По итогам визита в Адыгею министр здравоохранения России Михаил Мурашко совместно с главой РА Муратом Кумпиловым провел совещание с участием директоров ведущих медицинских центров страны, руководителей подразделений минздрава РФ, представителей минздрава республики, главных врачей медицинских учреждений региона.

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