Экс-разведчик Риттер: ВСУ снимают с мест силы, чтобы остановить войска России

Киев пытается закрыть бреши в обороне и остановить наступление российских войск, из-за чего перебрасывает свои военные подразделения с различных направлений фронта, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
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