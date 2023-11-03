Экс-разведчик Риттер: ВСУ снимают с мест силы, чтобы остановить войска России

Киев пытается закрыть бреши в обороне и остановить наступление российских войск, из-за чего перебрасывает свои военные подразделения с различных направлений фронта, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.