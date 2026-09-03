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Журнал «Профиль»

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Российская экономика продолжает расти, реальные зарплаты увеличились – Путин

Российская экономика продолжает расти, реальные зарплаты увеличились – Путин

Рост валового внутреннего продукта (ВВП, общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период) России выше среднеевропейского.

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