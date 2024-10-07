Дегтярев поздравил Путина с днем рождения: «Ваше непререкаемое лидерство и чемпионский характер вселяют веру, надежду и любовь в сердца миллионов людей»

Сегодня президенту России исполняется 72 года. «Уважаемый Владимир Владимирович! От имени Министерства спорта, спортивного сообщества России от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Даже в самые сложные, переломные этапы истории Ваше непререкаемое лидерство и чемпионский характер вселяют веру, надежду и любовь в сердца миллионов людей, в том числе мое.
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