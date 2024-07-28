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  • Нина Лубенкова
    Необходимо возвратить хирурга Казанцева на его место работы, а главного врача - выгнать и лишить мандата депутата !!Врач из Костромы ...
  • Natalija Osminina
    Естественно. Никакой ядерной войны не будет. Вес смысл - в деградации, извращении и вымирании врагов. Чтобы понимали,...Русские победили ...
  • Сергей К
    Ну и что умнее Путина - тоже не следует.Аресты и громкие ...

Врач из Костромы разоблачает медиков-южан. Смотрите, что творится в больницах

Врач из Костромы разоблачает медиков-южан. Смотрите, что творится в больницах

Avia.pro 13 июня 2023 года страна сотряслась от мощного информационного взрыва: сосудистый хирург Антон Казанцев, известный специалист из Костромы, опубликовал видеообращение, где он публично обрушился с критикой на своих коллег-южан.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Просто писец! Всех чурок домой!
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44 мин.
АВ
Александр Васильчиков
Вот те кто кичится своими богатствами и глубоко ненавидит государство-обращующие народы России думает что сокращая население страны он укрепляет свою власть и обеспечивает будущее своим детям. А в случае чего он с близкими родственниками эмигрирует в другую страну и заживёт долго и счастливо... Это быдло не понимает, что эти люди которые учат его детей, лечат в больницах, создают экономику и выращивают урожай, развивая при этом технический прогресс и есть &quot;гумус&quot; земли... Ее плодородная почва, которая и позволяет в совокупности с недрами жить припеваючи как падишах не о чем не заботясь и хапая все больше и больше... Они не понимают что уничтожая почву убивают древо своих желаний... Которое скоро высохнет и их детей и внуков ждёт ядерная пустыня...
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41 мин.
НЛ
Нина Лубенкова
Необходимо возвратить хирурга Казанцева на его место работы, а главного врача - выгнать и лишить мандата депутата !!
Ответить
10 мин.

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