Врач из Костромы разоблачает медиков-южан. Смотрите, что творится в больницах

АВ

Александр Васильчиков

Вот те кто кичится своими богатствами и глубоко ненавидит государство-обращующие народы России думает что сокращая население страны он укрепляет свою власть и обеспечивает будущее своим детям. А в случае чего он с близкими родственниками эмигрирует в другую страну и заживёт долго и счастливо... Это быдло не понимает, что эти люди которые учат его детей, лечат в больницах, создают экономику и выращивают урожай, развивая при этом технический прогресс и есть "гумус" земли... Ее плодородная почва, которая и позволяет в совокупности с недрами жить припеваючи как падишах не о чем не заботясь и хапая все больше и больше... Они не понимают что уничтожая почву убивают древо своих желаний... Которое скоро высохнет и их детей и внуков ждёт ядерная пустыня...