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Добрый Мир

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Зеленский совершил большую ошибку. Теперь придётся платить

Зеленский совершил большую ошибку. Теперь придётся платить

Глава Украины Владимир Зеленский дерзко заявил, что "лично" ждёт лидера России Владимира Путина в Стамбуле 15 мая на переговорах по урегулированию конфликта.

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