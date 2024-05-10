10 мая по народному календарю отмечали день Семена Ранопашца. К этому времени уже начинали пахать поля.
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10 мая по народному календарю отмечали день Семена Ранопашца. К этому времени уже начинали пахать поля.