Guardian: 18 зрителям оперы в Штутгарте стало плохо от происходящего на сцене

Восемнадцати посетителям оперы в Штутгарте понадобилась помощь врача во время оперы с половым актом и пирсингом © Youtube / Staatsoper Stuttgart Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Штутгарте впервые показали оперу, во время которой обнаженные актрисы совокуплялись, делали пирсинг и мастурбировали, сообщает The Guardian.