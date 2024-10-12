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Guardian: 18 зрителям оперы в Штутгарте стало плохо от происходящего на сцене

Guardian: 18 зрителям оперы в Штутгарте стало плохо от происходящего на сцене

Восемнадцати посетителям оперы в Штутгарте понадобилась помощь врача во время оперы с половым актом и пирсингом © Youtube / Staatsoper Stuttgart Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Штутгарте впервые показали оперу, во время которой обнаженные актрисы совокуплялись, делали пирсинг и мастурбировали, сообщает The Guardian.

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