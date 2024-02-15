Глава ОДА Федоров: в Запорожье произошли взрывы на объекте инфраструктуры

В контролируемом Украиной городе Запорожье утром 15 февраля прогремели взрывы. Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры.
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