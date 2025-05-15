Молодогвардеец из Татарстана получил благодарственное письмо от Посольства Палестины

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» Активист нижнекамского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Давид Хабибуллин был награжден благодарственным письмом от Посольства Государства Палестина.
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