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Орбан: оппозиция приступает к сопротивлению правительству Петера Мадьяра

Орбан: оппозиция приступает к сопротивлению правительству Петера Мадьяра

Оппозиция начинает активное сопротивление правительству во главе с Петером Мадьяром, заявил бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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