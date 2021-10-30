Мотострелков ВВО проверили на стрессоустойчивость в Республике Бурятия

Было отработано прохождение психологической полосы препятствий, на которой военнослужащие прошли горящую стену, а также провели схватки с условным противником.
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