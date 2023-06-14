Аргументы недели

98 690 подписчиков

Медведев: линия «санитарной зоны» на Украине должна проходить по границам Львова

Медведев: линия «санитарной зоны» на Украине должна проходить по границам Львова

Линия «санитарной зоны» на Украине должна проходить по границам Львова. Соответствующую точку зрения выразил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх