Немцам не до смеху, утрата слишком велика: Точный выстрел русских превратил "гордость НАТО" в руины

Вчера 35K прочитали В бундестаге задумались, а стоит ли выполнять намеченные планы по передаче У новых комплексов противовоздушной защиты Iris-T, если там не берегут то, что им уже дали? Слишком дорогая и хорошая штука, чтобы просто так ей разбрасываться.