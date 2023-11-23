Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    может -  так очему не делает,чего ждёт?Россия может обру...
  • Лев Добрый
    Так это же прекрасно, но Толя Блинкин опять будет требовать передать это оружие пиндо-сранцам США для анализа на соот...США и НАТО в пани...
  • Александр Салтановский
    О как, а не пошла бы эта черножопая пиндосовская горилла в жопу, в ту самую, в которую предлагает последовать нам!В США заявили, чт...

Немцам не до смеху, утрата слишком велика: Точный выстрел русских превратил "гордость НАТО" в руины

Немцам не до смеху, утрата слишком велика: Точный выстрел русских превратил "гордость НАТО" в руины

Вчера 35K прочитали В бундестаге задумались, а стоит ли выполнять намеченные планы по передаче У новых комплексов противовоздушной защиты Iris-T, если там не берегут то, что им уже дали? Слишком дорогая и хорошая штука, чтобы просто так ей разбрасываться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх