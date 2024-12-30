Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +5°, пасмурно• Севастополь: +7°, пасмурно• Ялта: +7°, облачно• Алушта: +7°, облачно• Евпатория: +4°, пасмурно• Саки: +5°, пасмурно• Бахчисарай: +6°, пасмурно• Джанкой: +3°, облачно• Судак: +5°, облачно• Феодосия: +4°, облачн.
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