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“Максин” – это не конец трилогии “X”? Тай Уэст намекает на продолжение! Похож...

“Максин” – это не конец трилогии “X”? Тай Уэст намекает на продолжение! Похож...

“Максин” – это не конец трилогии “X”? Тай Уэст намекает на продолжение!Похоже, есть немалая вероятность, что после выхода нового триллера Тая Уэста, завершающего так называемую трилогию “X” (фильмы “X”-“Пёрл”-“Максин”), мы не станем надолго прощаться с её главной героиней.

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