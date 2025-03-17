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Царьград

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Лариса Долина поддержала Аллу Пугачеву после её отъезда из России

Лариса Долина поддержала Аллу Пугачеву после её отъезда из России

Певица Лариса Долина выразила поддержку Алле Пугачевой, покинувшей Россию после начала Специальной военной операции.

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