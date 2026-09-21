Тренажеры со свободным весом Matrix: профессиональное оборудование для эффективных силовых тренировок

Силовая зона является одной из наиболее востребованных частей современного фитнес-клуба. Именно здесь занимаются посетители, стремящиеся увеличить мышечную массу, развить силовые показатели, улучшить функциональную подготовку или дополнить основную тренировочную программу.
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