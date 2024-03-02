Эксперт Kaspersky Тушканов назвал три значительных изменения в жизни с развитием ИИ

В течение трех лет с развитием искусственного интеллекта в жизни людей появятся три значительных изменения: вернется необходимость совершать обычные телефонные звонки, появится отдельная специализация в кибербезопасности, а также в каждый телефон будут внедрены личные ассистенты с полным доступом к перепискам пользователей.