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Макрон сообщил о гибели двух пилотов в столкновении истребителей Rafale

Макрон сообщил о гибели двух пилотов в столкновении истребителей Rafale

Во Франции столкнулись истребители Rafale, двое пилотов погибли, сообщил президент Эммануэль Макрон в своих соцсетях.

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