ФБР обыскало поместье ведущего Первого канала в Вирджинии

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в поместье Patria в Хантли (округ Раппаханнок, штат Вирджиния), которое принадлежит американскому политологу и ведущему российского Первого канала Дмитрию Саймсу, пишет Rappahannock News.
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