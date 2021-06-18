Вкусный и полезный компот из клубники на зиму: пошаговый рецепт с фото. Компот из клубники Legion-mediaРецепт: состав Вода 800мл Сахар 150г Клубника 250г Клубника 50г взбитая в блендере Мята 10листик Сок лимона 10мл Статьи по теме: Рецепты от Розы Сябитовой: фаршированные баклажаны, тыквенная запеканка и рыбный суп с булгуром Рецепты от Аи: блины с индейкой, тыквенный штрудель и салат с шампиньонами Рецепты от Ирины Медведевой: тыквенные булочки, картофельный суп с кальмарами и варенье из винограда Рецепты от Ольги Смирновой: пельмени домашние, кулебяка с рыбой и цветная капуста в кляре .