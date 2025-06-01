Всё лето готовлю к шашлыкам. Золотистый картофель: гости говорят, что это чудо-рецепт

Запечённый картофель — это одно из самых популярных и универсальных блюд в кухнях разных народов. Благодаря своей простоте в приготовлении, доступности ингредиентов и насыщенному вкусу, он стал неотъемлемой частью как повседневного, так и праздничного стола.
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