В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.