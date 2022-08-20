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В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России

В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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