Физфак МГУ перешел на дистант из-за кори

Студенты Физического факультета МГУ временно перешли на дистанционное обучение до 23 ноября. В институте были введены противоэпидемические меры в связи с распространением кори в Москве, заявили в администрации факультета.
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