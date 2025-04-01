Полицейские Новгородской области изъяли у петербуржского курьера около 5 кг запрещенных веществ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России в ходе оперативных мероприятий установили причастность 31-летнего жителя Санкт-Петербурга к перевозке запрещённых веществ между двумя крупнейшими регионами страны.