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Лазарев сделал вид, что не замечает Кудрявцеву на съемках «Аватара», и попросил не сажать его с ней

Лазарев сделал вид, что не замечает Кудрявцеву на съемках «Аватара», и попросил не сажать его с ней

На НТВ начались съемки нового сезона «Шоу Аватар». Лера Кудрявцева сообщила об этом сама и заодно рассекретила состав жюри: она снова оценивает участников.

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