Смена караула: ГИБДД не будет контролировать севастопольские парковки

Вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают передачу властям Севастополя полномочий по оформлению штрафов за нарушение правил парковки, а также эвакуации неправильно припаркованных машин.
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