БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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А подводный кабель финнов нежданно порвался

А подводный кабель финнов нежданно порвался

Подводные кабели идут вот так Подводный кабель между Финляндией и Германией оказался неожиданно порванным.

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