Вернувшись из зоны СВО в начале недели, сегодня вечером мы вновь отправили на херсонское направление гуманитарный груз.
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Вернувшись из зоны СВО в начале недели, сегодня вечером мы вновь отправили на херсонское направление гуманитарный груз.