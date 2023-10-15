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Будет вкусно

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Закуска из шампиньонов. На праздники она съедается самой первой!⁠⁠

Закуска из шампиньонов. На праздники она съедается самой первой!⁠⁠

Поверьте, с маринованными грибами эта закуска не имеет ничего общего. Такую закуску из шампиньонов делать, от силы, полчаса, затем нужно подождать, чтобы грибы замариновались.

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Комментарии
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А
Алексей
С маринованными грибами не имеет ничего общего.Но нужно подождать пока они замаринуются.Это как ???
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2 час.

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