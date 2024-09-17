Девушка Андрея Аршавина похвасталась дорогим кольцом с бриллиантом

В СМИ появились слухи, что 43-летний Андрей Аршавин готовится вновь жениться. Его возлюбленная, блондинка по имени Анна, недавно стала матерью, а на днях опубликовала загадочное фото с кольцом на безымянном пальце правой руки, сделанное во время прогулки по Удельному парку, недалеко от базы ФК «Зенит», где она работала до родов.