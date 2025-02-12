«Ред Булл» столкнулся с проблемами при разработке двигателя к сезону-2026 (Autosprint)

По информации итальянского издания Autosprint, многочисленные слухи о том, что у «Ред Булл» и «Форд» возникли трудности при разработке двигателя к сезону-2026, когда в «Ф-1» вступит в силу новый технический регламент, соответствуют действительности.
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