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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области студенты, полицейские и врачи-наркологи провели профилактическую акцию «Чистое покололение - 2024»

В Тюменской области студенты, полицейские и врачи-наркологи провели профилактическую акцию «Чистое покололение - 2024»

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» в рамках межведомственной акции «Чистое поколение - 2024», направленной на предупреждение распространения наркомании среди подрастающего поколения, а также выявление и пресечение фактов вовлечения молодежи в противоправную деятельность, провели встречи со студентами первого и второго корпусов Агротехнологического колледжа.

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