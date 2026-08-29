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Парк, где уместилась вся планета: 15 фото «Окна в мир»

Парк, где уместилась вся планета: 15 фото «Окна в мир»

Шэньчжэнь — город, который за какие-то полвека прошел путь от скромной рыбацкой деревушки до футуристического мегаполиса, где даже доставка осуществляется дронами.

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